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«Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе

«Хезболла» обстреляла военный аэродром и авиабазу на севере Израиля

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Omar Sanadiki/Reuters

Шиитское движение «Хезболла» совершило ракетный удар по военному аэродрому Мегиддо и авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид, находящимся на севере еврейского государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз движения.

«Во вторник, 24 сентября, Исламское сопротивление атаковало военный аэродром Мегиддо, расположенный к западу от города Афула, используя ракеты «Фади-1» и «Фади-2»», — отметил источник. Также было заявлено о попадании ракет на территории авиабазы Рамат-Давид.

23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы «Хезболлы» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

До этого в США предположили, что «Хезболла» сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке.

Ранее США решили перебросить дополнительные войска на Ближний Восток.

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