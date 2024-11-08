Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бойца СВО экстренно вернули домой из-за смерти жены

Ura.ru: бойца СВО вернули в Екатеринбург после известий о смерти жены

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойца СВО с позывным «Граф» вернули с фронта из-за смерти жены. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что российский военный участвовал в штурме Часов Яра. После того, как мужчина узнал о смерти жены, он отправился домой. Командование позволило ему отправиться в родной Екатеринбург.

Мужчина рассказал, что его жену пытались выселить из единственного жилья вместе с 12-летним сыном.

«Теперь мне предстоит не только справиться с собственным горем, но и урегулировать квартирный вопрос. Я должен поддержать сына и всех родных Ани», — сказал он.

Незадолго до этого стало известно, что в Алтайском крае мать бойца специальной военной операции (СВО) решила лишить выплат его жену. Мужчина ушел на СВО в ноябре 2023 года, в марте текущего года он получил отпуск, во время которого подал в суд заявление о разводе. После этого он планировал вступить в новый брак, но не успел: на передовой он получил ранение, спасти его не удалось.

Ранее на Украине признали, что скоро могут потерять Часов Яр.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами