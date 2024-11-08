Бойца СВО экстренно вернули домой из-за смерти жены

Бойца СВО с позывным «Граф» вернули с фронта из-за смерти жены. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что российский военный участвовал в штурме Часов Яра. После того, как мужчина узнал о смерти жены, он отправился домой. Командование позволило ему отправиться в родной Екатеринбург.

Мужчина рассказал, что его жену пытались выселить из единственного жилья вместе с 12-летним сыном.

«Теперь мне предстоит не только справиться с собственным горем, но и урегулировать квартирный вопрос. Я должен поддержать сына и всех родных Ани», — сказал он.

Незадолго до этого стало известно, что в Алтайском крае мать бойца специальной военной операции (СВО) решила лишить выплат его жену. Мужчина ушел на СВО в ноябре 2023 года, в марте текущего года он получил отпуск, во время которого подал в суд заявление о разводе. После этого он планировал вступить в новый брак, но не успел: на передовой он получил ранение, спасти его не удалось.

Ранее на Украине признали, что скоро могут потерять Часов Яр.