Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут вскоре потерять город Часов Яр в Донецкой народной республике. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Реванш» Богдан Ходаковский, передает «Страна.ua».

По его словам, потеря города «стала ближе», в дальнейшем это может привести к серьезным последствиям для изменения оперативной обстановки.

Ходаковский также признал потерю украинскими войсками ряда позиций в восточной части Часова Яра.

Незадолго до этого министерство обороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки «Юг» полностью взяли под контроль район «Новый» в Часове Яре и улучшили положение по переднему краю.

13 июня координатор по межпарламентским связям депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявлял, что в Часове Яре уже удалось продвинуться на 70%. По его словам, остатки солдат ВСУ пытаются прорваться в сторону леса, где находится определенное количество украинских военных, в этом районе идут бои.

Часов Яр является одним из ключевых логистических хабов ВСУ.

Ранее дуэль российских и украинских снайперов произошла под Часовым Яром.