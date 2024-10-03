Мать бойца СВО захотела лишить выплат его жену

В Алтайском крае мать бойца специальной военной операции (СВО) решила лишить выплат его жену. Об этом пишут «Аргументы и Факты».

Известно, что мужчина заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации в ноябре прошлого года. В марте 2024 года он получил отпуск. Вернувшись домой, боец подал в суд заявление о разводе. После этого он планировал вступить в новый брак, но не успел: на передовой он получил ранение, спасти его не удалось.

Мать участника специальной военной операции обратилась в суд с просьбой признать его жену утратившей право на получение выплаты. Однако неизвестно, вступило ли в силу расторжение брака. По словам матери бойца, с 2017 года он не общался с женой, которая жила с другим мужчиной.

Накануне военнослужащий из Севастополя был приговорен к условному сроку за то, что выдал травму руки, полученную при падении с кровати, за ранение, полученное в результате украинского авианалета.

Он получил травму во время службы в зоне специальной военной операции (СВО), собрал медицинские справки и подал рапорт на получение единовременной выплаты в размере до 3 миллионов рублей. Деньги были перечислены, но в ходе служебной проверки выяснилось, что мужчина лгал о своем ранении.

Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из ВС РФ за выезд из зоны СВО.