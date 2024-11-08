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Военкор Хайруллин оценил шансы Сырского на вывод ВСУ из Курской области

Военкор Хайруллин: Сырский не сможет вывести ВСУ с территории Курской области

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский не сможет вывести войска с территории Курской области, даже если захочет. Об этом в комментарии для «ФедералПресс» заявил военный корреспондент Марат Хайруллин.

Таким образом он прокомментировал слова депутата Верховной рады Марьяны Безуглой о том, что военачальник планирует завершить операцию в российском регионе. Парламентарий пришла к соответствующему выводу, проанализировав посты Сырского в социальных сетях. В то же время она обратила внимание, что в публикациях нет никаких упоминаний о территориальных потерях ВСУ в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР).

При этом Хайруллин посчитал оправданием сообщения о планах главнокомандующего украинскими войсками покинуть Курскую область.

«Им нужно оправдаться, поэтому они хотят использовать факт. Они заявляют: «[Дональд] Трамп победил на выборах президента США, поэтому выводим войска, а не потому, что проигрываем», — пояснил журналист.

Он отметил, что недавно президент РФ Владимир Путин рассказал, что около двух тыс. бойцов ВСУ попали в окружение в российском регионе. По словам военного корреспондента, украинские формирования столкнулись с трудностями в районе населенных пунктов Курчатов и Суджа. Расположенная здесь дорога, по которой нарушители границы могли бы покинуть Курскую область, простреливается с обеих сторон. Из-за этого они не могут уйти из зоны боевых действий.

«Там сидит и иностранная серьезная группировка. Наемников сейчас ловят. Умудрились их туда завести в большом количестве», — подчеркнул Хайруллин.

Журналист добавил, что российские солдаты организовали «котел» для ВСУ еще и под Суджей.

«Оставить без снабжения эту группировку Киев <...> не может, потому что иначе они даже отстреливаться не смогут. Тогда их хоть голыми руками бери», — резюмировал военный корреспондент.

Ранее журналисты узнали об освобождении трех населенных пунктов в Курской области.

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