Эрдоган прокомментировал планы о создании общей армии тюркскими государствами

На данный момент Организация тюркских государств (ОТГ) не планирует создавать совместную армию. Об этом сообщил президент Турции Тайип Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.

«На данном этапе говорить об этом крайне рано. Сейчас таких планов нет. Среди государств ОТГ нет инициатив, усилий по созданию в будущем совместных вооруженных сил», — заявил он.

По словам президента, подписанное соглашение в рамках сотрудничества ОТГ о гражданской обороне — важный шаг на пути расширения взаимодействия в сфере безопасности стран. Он добавил, что государства совместными усилиями смогут укрепить координацию и более оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия.

До этого Эрдоган заявил, что не видит объяснения блокированию усилий своей страны по вступлению в Евросоюз. По его словам, республика внесла значительный вклад в процветание и безопасность континента.

Ранее Эрдоган сообщил, что БРИКС не является альтернативой для Турции.