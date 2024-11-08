В Минобороны отчитались о ночных атаках украинских беспилотников на регионы России

За прошедшую ночь над регионами России сбили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Так, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили по шесть летательных аппаратов над территориями Воронежской и Саратовской областей, четыре над Белгородской областью и один — над Брянской областью.

В ночь на 8 ноября беспилотник уничтожили в небе над Саратовом. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, часть обломков упала в промышленной зоне Заводского района. По предварительным данным, никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.