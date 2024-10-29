Ротация сил ВСУ сорвана в приграничье Курской области

Министерство обороны России сообщило, что ротация военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) сорвана в приграничном районе Курской области.

Отмечается, что военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью беспилотных летательных аппаратов были выявлены пути подвоза боекомплекта и продовольствия бойцов ВСУ в приграничном районе Курской области. Подчеркивается, что разведчики российской группировки заминировали маршруты передвижения.

«Военнослужащие ВСУ, пытаясь провести ротацию на своих позициях, на БМП шведского производства CV-90 наехали на установленную мину», — отметили в минобороны.

Вечером в пятницу, 25 октября, стало известно, что экипажи Ка-52м сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом рассказали в минобороны России. Отмечалось, что летчики армейской авиации ликвидировали бронетехнику и личный состав украинской армии.

Ранее Путин заявил, что российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области.