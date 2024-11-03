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Подпольщик сообщил о срыве ротации ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев: российские войска сорвали ротацию ВСУ в Сумской области

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Удары нанесены в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Начался вечер с прилета в пригород Сум в 20:50 вечером 2 ноября, еще раз в пригород прилетело в 00:40 ночи», — сказал он.

Как уточнил Лебедев, удары пришлись по месту положения групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прибыли в регион для проведения ротации на курском направлении.

В прошлый раз попытку ротации ВСУ в Курской области удалось сорвать 29 октября. Военные использовали беспилотники для ударов по позиции противника.

25 октября стало известно, что экипажи Ка-52м сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в Курской области. Как рассказали в Минобороны РФ, летчики армейской авиации ликвидировали бронетехнику и личный состав украинской армии.

Ранее украинский генерал рассказал, что где воюют лучшие бригады ВСУ.

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Операция на Украине
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