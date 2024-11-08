Украинцы массово бегут с передовой из-за падения морального духа. Доля дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) достигает 20%, пишет британский журнал The Economist со ссылкой на источники в украинском генштабе.

В статье отмечается, что на Украине растет недоверие между народом, армией и руководством страны. На этом фоне украинские власти с трудом пытаются восполнить потери на фронте новобранцами, однако едва набирают 70% от плана.

«Высокопоставленный украинский военачальник признает, что на наиболее тяжелых участках фронта боевой дух подорван. Источник в генштабе утверждает, что почти пятая часть военнослужащих самовольно покинули позиции», — пишет автор.

По его словам, пока у ВСУ есть люди, оружие и боеприпасы, чтобы оказывать сопротивление российской армии, однако уже через полгода ситуация может ухудшиться. Руководство Украины надеется, что избранный президент США Дональд Трамп сможет завершить конфликт на условиях, приемлемых для Киева. В последнее время в окружении украинского лидера Владимира Зеленского росло разочарование политикой администрации президента США Джо Байдена, которая не предпринимала решительных шагов для давления на РФ, опасаясь эскалации.

«Однако победа Трампа может стать для Зеленского выходом из ситуации, которая в лучшем случае грозит кровавым тупиком, а в худшем — поражением», — указывается в материале.

В конце октября депутат Верховной рады Украины Анна Скороход сообщила, что в рядах ВСУ были зафиксированы более 100 тыс. случаев дезертирства.

Ранее на Западе заявили, что время Зеленского подходит к концу из-за бегства ВСУ.