Время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, поскольку военные вооруженных сил страны массово дезертируют и отказываются воевать. Об этом в социальной сети Х заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.

Так он отреагировал на публикацию испанской газеты Pais, в которой говорится о бегстве бойцов украинской армии с позиций из-за нехватки живой силы и отсутствия ротации.

«У Зеленского остается все меньше времени. Солдаты бегут со своих позиций. Массовое дезертирство и отказ подчиняться приказам. Все кончено», — написал бизнесмен.

20 октября украинский политик, бывший глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сказал, что насильно мобилизованные украинцы на фронте являются «бесполезным балластом». Он отметил, что в бой из 25 таких человек пойти может лишь один.

17 октября военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что для Вооруженных сил Украины наступили практически «черные дни». Он отметил, что с наступлением осени дождь, ветер и хмурое небо оставили противника без «глаз», тогда как российские войска продвигаются вопреки осенней распутице, из-за чего единственная надежда врага на успех «тает на глазах».

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