Польша установит укрепления на границе с РФ и Белоруссией

Польша на текущей неделе установит первые укрепления на своих восточных границах — с Белоруссией и Россией. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, первые укрепления будут возведены там в рамках программы «Восточный щит». Это будет сделано перед Днем независимости Польши, который отмечают в республике 11 ноября, отметил министр.

Косиняк-Камыш уточнил, что на восточных границах появятся бетонные противотанковые ежи. Кроме того, там проведут «разного вида подготовку ландшафта» для ограничения мобильности войск потенциального противника, добавил он.

27 октября президент Польши Анджей Дуда назвал строящуюся на границе с Белоруссией и Россией систему оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» современным вариантом «Железного занавеса».

Проект под названием Tarcza Wschod («Восточный щит») подразумевает создание сети укреплений, заграждений, бункеров и систем наблюдения на границе с Россией и Белоруссией. Общая стоимость реализации «Восточного щита» оценивается в 10 миллиардов злотых (более $2,5 миллиарда по текущему курсу), а завершение строительных работ планируется на 2028 год.

Ранее в Европарламенте испугались Путина «у ворот Польши, Балтики и Германии».