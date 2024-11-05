СК установил хищение еще одного имущественного комплекса Минобороны РФ

Следственный комитет России установил обстоятельства хищения еще одного имущественного комплекса Минобороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по обвинению экс-начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» (принадлежит Минобороны РФ) Алексея Асташкина, Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным СК РФ, в 2021 году Асташкин и Грачев под руководством Овчинникова при реализации процедуры банкротства подведомственного Минобороны России предприятия посредством организации подложных торгов похитили имущественный комплекс в Москве из 24 объектов недвижимости общей стоимостью более 700 млн рублей.

В октябре следствием была установлена причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в Балашихе.

Овчинников объявлен в международный розыск. Грачев, Асташкин и Потапов находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.