Директор Запорожской АЭС назвал терактом убийство сотрудника станции

Подрыв автомобиля и убийство сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является бесчеловечным террористическим актом. Об этом заявил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, сообщает пресс-служба станции.

Он отметил, что совершившие теракт должны быть наказаны.

«Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта, — это безрассудный, запредельный шаг», — сказал глава ЗАЭС.

Как заявили в пресс-службе, семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

4 октября Следственный комитет России сообщил, что в Энергодаре погиб начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС, его автомобиль взорвали.

По версии следствия, в пятницу под автомобиль погибшего, припаркованный у дома на бульваре Каштанова в Энергодаре, было заложено самодельное взрывное устройство. Оно сработало, когда мужчина сел в машину.