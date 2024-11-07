Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении предприятия

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил в своем Telegram-канале, что в Криворожском районе Днепропетровской области повреждено предприятие.

«В Криворожском районе враг ночью атаковал БПЛА Грушевскую общину. Повреждены предприятие и 5 частных домов», — поделился Вилкул.

Он добавил, что все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт работают штатно.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что удары были зафиксированы в Кременчуге в Полтавской области и на окраине Кривого Рога.

Также Минобороны РФ сообщало, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по железнодорожному эшелону в районе Казанки в Николаевской области.

Ведомство опубликовало видеозапись нанесения удара.

По данным Минобороны, в результате российского удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.