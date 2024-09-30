Российские войска ударили по месту разгрузки ж/д эшелона около Кривого Рога

Российские войска нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по железнодорожному эшелону в районе Казанки в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Ведомство опубликовало видеозапись нанесения удара.

«Расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона в н.п. Казанка Николаевской области (45 км западнее н.п. Кривой Рог Днепропетровской области)», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате российского удара были уничтожены 12 вагонов с боеприпасами.

30 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявлял, что военные РФ нанесли 11 ударов авиабомбами по военным объектам ВСУ в Запорожье. По его данным, шесть ударов были нанесены по заводу «Мотор сич», где собирают БПЛА.

Ранее сообщалось, что полицейское управление в Кривом Роге получило повреждения из-за взрыва.