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Подполье сообщило об ударах по Кривому Рогу и Кременчугу

Лебедев: удары зафиксированы в Кременчуге и на окраине Кривого Рога

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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Удары зафиксированы в Кременчуге в Полтавской области и на окраине Кривого Рога. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Прилетело в Кривой Рог, на окраине, пишут, что в стороне «военгородка», — сообщил он.

Другой целью российских военных стал личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенный в Кременчуге. Как пояснил Лебедев, что речь идет о военнослужащих, которые на днях покинули территорию Черниговской области.

Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области, недалеко от населенного пункта Доброслав.

До этого в подполье сообщили об ударах по Одесскому порту и морской гавани в Ильичевске (украинское название — Черноморск), удары нанесли в момент разгрузки.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора телеграм-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы.

Ранее ВС России ударили по Киеву и пригороду.

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