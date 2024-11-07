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В Польше отказались сбивать ракеты над Украиной

Глава МО Польши Косиняк-Камыш отверг идею сбивать ракеты над Украиной

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Dominika Zarzycka/Global Look Press

Военнослужащие Польши не должны сбивать ракеты над территорией Украины. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.

«Нет», — ответил глава оборонного ведомства Польши, отвечая на вопрос, должна ли Польша сбивать ракеты над Украиной.

30 октября издание The Hill сообщило, что лидеры Хельсинкской комиссии Соединенных Штатов призвали американского лидера Джо Байдена разрешить Польше использовать свои средства противовоздушной обороны (ПВО) для уничтожения ракет над Украиной.

Авторы обращения считают, что предоставление разрешения Варшаве на подобные действия помогут обеспечить безопасность границ Североатлантического альянса, а также продемонстрирует коллективную решимость защитить НАТО.

1 ноября глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что правительство Польши и ее союзники по Североатлантическому альянсу пока не решили осуществлять перехват ракет над Украиной.

Ранее глава МИД Польши связал уничтожение ракет над Украиной с угрозой АЭС.

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