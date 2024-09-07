Глава МИД Польши связал уничтожение ракет над Украиной с угрозой АЭС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Би-би-си Radio 4 заявил о праве Варшавы сбивать ракеты в воздушном пространстве Украины, если они представляют угрозу для атомных электростанций (АЭС).

Во время беседы дипломата спросили о том, где для Варшавы проходят «красные линии» в отношении Москвы и Киева и в праве ли она сбивать ракеты над Украиной. Отвечая, Сикорский вспомнил о Чернобыльской аварии 1986 года и заявил о необходимости помочь защитить АЭС от БПЛА и ракет, в том числе сбившихся с курса.

Министр также подчеркнул, что Польша «юридически имеет право на самооборону», хотя никаких решений по этому поводу не принималось.

В начале сентября дипломат уже говорил о том, что долг Польши по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать ракеты РФ над Украиной.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — утверждал он.

Позднее стало известно, что НАТО продолжает обсуждать идею о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.