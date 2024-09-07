Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Польши связал уничтожение ракет над Украиной с угрозой АЭС

В МИД Польши заявили о праве сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

close
Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Би-би-си Radio 4 заявил о праве Варшавы сбивать ракеты в воздушном пространстве Украины, если они представляют угрозу для атомных электростанций (АЭС).

Во время беседы дипломата спросили о том, где для Варшавы проходят «красные линии» в отношении Москвы и Киева и в праве ли она сбивать ракеты над Украиной. Отвечая, Сикорский вспомнил о Чернобыльской аварии 1986 года и заявил о необходимости помочь защитить АЭС от БПЛА и ракет, в том числе сбившихся с курса.

Министр также подчеркнул, что Польша «юридически имеет право на самооборону», хотя никаких решений по этому поводу не принималось.

В начале сентября дипломат уже говорил о том, что долг Польши по защите своего воздушного пространства состоит в необходимости сбивать ракеты РФ над Украиной.

«Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту своего воздушного пространства — это наша конституционная обязанность», — утверждал он.

Позднее стало известно, что НАТО продолжает обсуждать идею о том, чтобы сбивать ракеты над Украиной.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Польши о перехвате российских ракет над Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами