Пленный боец ВСУ обвинил Украину во лжи о России

Информация о России, которую предоставляют украинцам, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил пленный стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко.

«Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают — это все чепуха. Тут (в России — «Газета.Ru») нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию», — сказал военнопленный.

Николенко выполнял боевые задачи в Курской области и оказался в окружении российских войск, после чего сдался в плен.

4 ноября волонтер Марина Ашифина рассказала, что попавшие в плен украинские солдаты не хотят возвращаться на родину в рамках обмена и желают остаться жить в России. По ее словам, ряд военнослужащих ВСУ уже начали выпускать на свободу при условии тщательной проверки и их непричастности к военным преступлениям.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина считает недостойными обмена некоторых своих пленных.