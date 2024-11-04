Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волонтер сообщила об освобождении ряда пленных бойцов ВСУ в России

РИА: непричастных к преступлениям пленных солдат ВСУ начали освобождать

close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторых попавших в плен украинских военнослужащих начали выпускать на свободу из мест заключения, рассказала в беседе с РИА Новости волонтер Марина Ашифина.

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям», — сообщила доброволец.

По ее словам, солдаты ВСУ остаются жить на российской территории, а их персональные данные остаются засекреченными. Отмечается также, что часть украинских военных продолжают получать выплаты от своего государства.

2 ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что некая страна изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ военнопленных. В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к солдатам ВСУ.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала все эти высказывания «политическим перформансом». По ее мнению, Киев лишь создает видимость усилий по возвращению пленных, чтобы оказывать давление на Москву.

Ранее боец ВСУ рассказал об условиях содержания в российском плену.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами