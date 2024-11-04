Волонтер сообщила об освобождении ряда пленных бойцов ВСУ в России

Некоторых попавших в плен украинских военнослужащих начали выпускать на свободу из мест заключения, рассказала в беседе с РИА Новости волонтер Марина Ашифина.

«Участились случаи, что военнопленных отпускают на свободу, перед этим они проходят тщательную проверку, что не причастны ни к каким военным преступлениям», — сообщила доброволец.

По ее словам, солдаты ВСУ остаются жить на российской территории, а их персональные данные остаются засекреченными. Отмечается также, что часть украинских военных продолжают получать выплаты от своего государства.

2 ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что некая страна изъявила желание стать державой-покровительницей для находящихся в РФ военнопленных. В то же время дипломат обвинил Москву в том, что она якобы отказывает международным наблюдателям и медикам в доступе к солдатам ВСУ.

Комментируя ситуацию, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала все эти высказывания «политическим перформансом». По ее мнению, Киев лишь создает видимость усилий по возвращению пленных, чтобы оказывать давление на Москву.

Ранее боец ВСУ рассказал об условиях содержания в российском плену.