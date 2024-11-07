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Российский разведчик в зоне СВО в одиночку спас 17 раненых сослуживцев

РИА Новости: российский разведчик спас на передовой 17 раненых сослуживцев

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Евгений Биятов/РИА Новости

Санинструктор российской разведывательной роты с позывным «Тайт» за сутки спас на передовой 17 тяжелораненых бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам «Тайта», бойцы получили ранения во время весеннего наступления штурмовых групп под Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Особая сложность заключалась в том, что точка эвакуации располагалась на расстоянии почти пяти километров, которые приходилось преодолевать пешком, в том числе через болото. Санинструктор вез раненых до болота на тележке, а затем перекладывал их на носилки.

«Тайт» подчеркнул, что эвакуация раненых планировалась заранее, все маршруты тщательно изучались. Работа по алгоритму позволила избежать хаоса.

5 ноября министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поручил разработать новые документы о выплатах ветеранам спецоперации, которые получили тяжелые ранения. Он счел это «вопросом справедливости».

Ранее пленный рассказал о спасении российскими военнослужащими украинских раненых.

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