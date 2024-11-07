Четыре полевых склада боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотниками Вооруженных сил Украины были уничтожены за сутки силами российской группировки войск «Запад». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что в результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Кроме перечисленных целей, ВС РФ уничтожили две станции спутниковой связи Starlink и захватили 42 опорных пункта ВСУ. Противник потерял танк Т-64, самоходную артиллерийскую установку, три автомобиля, семь минометов и четыре беспилотника самолетного типа.

6 ноября сообщалось, что армейская авиация и артиллерийские расчеты в составе Вооруженных сил РФ за сутки ударили по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе 18 населенных пунктов в Курской области. Поражение было нанесено формированиям 12 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), чьи позиции находились недалеко от населенных пунктов Гуево, Плехово, Суджа, Махновка и Черкасское Поречное.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области.