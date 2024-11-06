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Российские войска уничтожили склад боеприпасов в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили танк и склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые действия между бойцами группировки войск «Север» и ВСУ состоялись в районе населенных пунктов Терновая, Казачья и Лопань в Харьковской области. Уточняется, что потери противника составили порядка 30 человек. Также уничтожен склад боеприпасов.

Бойцы группировки войск «Запад» также ударили по силам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Противник потерял до 450 военных. Были также уничтожены танк, бронетранспортер М113.

4 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие страны поразили нефтеперерабатывающий завод и ряд аэродромов на Украине. Кроме того, под удары попали украинские объекты энергетической инфраструктуры и цеха по производству безэкипажных катеров.

До этого российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские штурмовики ударили по позициям ВСУ в Курской области.

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