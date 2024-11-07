Военнопленный раскритиковал офицера ВСУ

Один из командиров механизированного батальона Вооруженных сил Украины отправил на уничтожение семь личных составов этого батальона и сейчас командует восьмым. Об этом сообщил стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, в беседе с РИА Новости.

«Это «человечище» (командир механизированного батальона. — «Газета.Ru») гордится тем, что он «ложит» (отправляет на уничтожение. — «Газета.Ru») личный состав. Говорит, семь батальонов положил, вы — восьмые», — поделился военнопленный.

По словам Николенко, командир в пункте постоянной дислокации в ходе общения с ранеными, которые не могут ходить, заявлял им, что они в любом случае отправятся на линию боевого столкновения.

Военнопленный добавил, что его мобилизовали на Украине, угрожая жизни матери.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Как заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, одной из главных целей атаки ВСУ на российский регион был захват местной атомной электростанции.

Ранее украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ стрелять по своим.