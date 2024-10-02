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Армия США заключила контракт на поставку пулеметов «Свиней»

TWZ: армия США заключила «таинственный» контракт на поставку пулеметов M60

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Chepa Beltran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия США заключила контракт на поставку пулеметов M60, которые перестали использоваться десятилетия назад. Об этом пишет издание The War Zone (TWZ).

Согласно материалу издания, в рамках «таинственного» соглашения на сумму около $15 млн между военными и компанией U.S. Ordnance армия получит неустановленное количество пулеметов M60E6 и M60E4, которые на сленге военных называются The Pig («Свинья») из-за недостаточной надежности. Кроме того, армия США получит комплекты для переоборудования прошлых модификаций M60.

Как пишет TWZ, данное оружие может быть предназначено для иностранного союзника или партнера, такого как Украина. Отмечается также, что на складах американской армии остается больше количество M60, которые можно переоборудовать в относительно современные пулеметы.

1 октября журнал Atlantic писал, что западное вооружение, которое поставляют Украине, стремительно устаревает на фоне инноваций в военной сфере. В качестве примера авторы публикации привели установки HIMARS, чья эффективность значительно снизилась в ходе российско-украинского конфликта.

В июле гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами.

Ранее у США возникла проблема с поставками деталей для дронов.

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