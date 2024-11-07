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Над территорией Брянской области сбили украинский дрон

Богомаз: над Брянской областью уничтожили беспилотник самолетного типа

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Inna Varenytsia/REUTERS

Над территорией Брянской области уничтожили украинский беспилотник. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что речь идет о беспилотном летательном аппарате самолетного типа.

Губернатор заявил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия.

Богомаз выразил благодарность российским военным.

6 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об угрозе атаки беспилотных летальных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по России «будет увеличиваться».

Ранее аэропорт Махачкалы возобновил работу после атаки беспилотников на Каспийск.

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