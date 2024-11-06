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Российский военный не смог прочитать письмо ребенка из-за эмоций

Военнослужащий ВС РФ «Кот» не смог прочитать письмо ребенка из-за сильных эмоций

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Телеграм-канал Вести. Курск

Российский военнослужащий с позывным «Кот» не смог прочитать письмо ребенка из-за сильных эмоций. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу »Вести. Курск».

Боец рассказал о гуманитарной помощи, которую прислали волонтеры.

«Привезли носки в зип-пакете. Видимо, бабушка связала носки, а там было еще от ребенка письмо. Это, конечно, очень трогательная история, но я не смог его прочитать, просто убрал в сторону», — рассказал «Кот».

Он пояснил, что не сможет справиться с сильными эмоциями при чтении письма, поэтому не будет читать его.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) прошла встреча родственников с пленными бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Волонтер Марина Ашифина отметила, что встречи важно проводить, потому что украинские пленные изолированы от информации, и им нужно хотя бы давать знать, как живут их родственники.

Ранее в СПЧ захотели запретить участие наемников ВСУ в обменах пленными.

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