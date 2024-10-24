Путин обвинил Киев в отказе от предложений по урегулированию

Турция вновь предложила свою платформу для мирных переговоров, однако Украина решила не принимать это предложение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после саммита БРИКС, сообщает РИА Новости.

«Недавно помощник [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана вновь позвонил и предложил площадку, но Украина отказалась. Турции надо разобраться со своими клиентами, а потом предлагать площадку», — сказал глава государства.

Путин также выразил благодарность президенту Эрдогану за возможность организации обсуждений, направленных на разрешение конфликта в Украине.

Кроме того, Путин поблагодарил страны — члены БРИКС за попытки помочь в урегулировании конфликта на Украине. По словам президента, все в БРИКС настроены на завершение конфликта на Украине как можно скорее.

22 октября в Казани стартовал трехдневный саммит БРИКС. Встреча в формате «БРИКС+/аутрич» состоялась 24 октября и стала заключительным заседанием в рамках данного мероприятия.

Ранее Путин заявил, что Запад наплевал на принципы международного права, финансируя Украину.