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В Госдуме прокомментировали сообщения о «закрытых переговорах» по Украине

Депутат ГД Ивлев: цели СВО остаются неизменными, они будут достигнуты

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РИА Новости

Цели СВО на Украине не поменялись, они будут достигнуты. Так депутат Госдумы Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости прокомментировал сообщения в западных медиа о «закрытых» переговорах по Украине.

«Цели СВО не менялись, и они будут достигнуты. Россия это неоднократно подчеркивала», — заявил он.

По словам Ивлева, украинские чиновники, боясь потерять власть, «что угодно сливают западным СМИ».

До этого британская газета Financial Times писала, что на Украине и у ее западных союзников меняется настроение относительно переговоров с Россией об окончании военного конфликта. Киев ведет закрытые обсуждения возможности сдачи Москве потерянных территорий в обмен на вступление в НАТО и другие гарантии безопасности.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Красов заявлял, что Россия после взятия Угледара в ДНР продолжит выполнять цели СВО по демилитаризации и денацификации Украины.

По оценке Красова, фронт уже «трещит по швам» для ВСУ, поскольку украинская армия оставляет населенные пункты на разных участках фронта.

Ранее в России призвали учредить День освобождения Угледара.

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