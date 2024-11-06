Премьер Баварии призвал вернуть воинский призыв в Германии

В Германии необходимо восстановить воинский призыв и усилить вооруженные силы на фоне победы на выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, передает агентство DPA.

«Бундесвер необходимо масштабно усилить — вместо 2% ВВП расходов на оборону нам нужно как минимум 3% и реальная воинская повинность. И то, и другое быстро», — заявил Зёдер.

Он напомнил, что Трамп еще во время своего первого президентского срока требовал от союзников по Североатлантическому альянсу увеличения расходов на оборону до минимального значения в 2% от ВВП каждой страны. Зёдер добавил, что Германии также необходимо провести экономическое обновление, в том числе через снижение цен на энергоносители, доведя их до уровня, который достигнут в Соединенных Штатах.

Обязательный воинский призыв в армию Германии был прекращен в 2011 году.

До этого аргентинский аналитик Марсело Монтес заявил, что существование НАТО окажется бессмысленным в случае победы на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его словам, американцы на данный момент больше обеспокоены внутриполитическими вопросами и «собственной экономической ситуацией».

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.