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Эксперт рассказал, как победа Трампа может повлиять на НАТО

Аналитик Монтес: НАТО окажется бессмысленным в случае победы Трампа на выборах

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Alex Brandon/AP

Существование НАТО окажется бессмысленным в случае победы на выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости заявил аргентинский аналитик Марсело Монтес.

«Если победит Трамп, существование НАТО не будет иметь смысла», - подчеркнул он.

По словам Монтеса, США в случае победы Трампа на выборах также могут увеличить квоту для стран Европы, являющихся членами Североатлантического альянса. При этом сценарии НАТО продолжит свое существование, добавил эксперт.

Бессмысленность существования НАТО Монтес обусловил тем, что американцы на данный момент больше обеспокоены внутриполитическими вопросами и «собственной экономической ситуацией».

До этого генеральный секретарь альянса Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс готов сотрудничать с Соединенными Штатами при любом исходе предстоящих президентских выборов.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что готовятся к любому исходу выборов в США.

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Выборы в США - 2024
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