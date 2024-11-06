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США провели тестовый пуск МБР Minuteman III

США провели учебный пуск баллистической ракеты Minuteman III с базы в Калифорнии

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military.com

США осуществили учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III с базы Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается на сайте базы.

В заявлении отмечается, что испытательный пуск прошел успешно. По словам военных, США заранее уведомили Россию о запуске Minuteman III, чтобы избежать недопонимания и инцидентов.

До этого газета Daily Mail писала, что военные США собираются провести испытательный пуск гиперзвуковой ядерной ракеты через несколько часов после закрытия избирательных участков. По их словам, целью испытания является необходимость «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в летальности и эффективности средств ядерного сдерживания страны».

Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч км и весом 36 т является единственной МБР шахтного базирования в составе американских стратегических ядерных сил. На данный у США 400 таких ракет, каждая из которых может нести до трех ядерных боеголовок.

Ранее США сымитировали пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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