Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет-истребитель МиГ-29, а также 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны Российской Федерации.

Кроме того, российские военные сбили восемь управляемых авиационных бомб «Hammer» французского производства и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

По данным Минобороны РФ, в общей сложности с начала российской специальной военной операции на Украине уничтожено 648 самолетов, 283 вертолета, 35 298 беспилотников, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 063 танка и другой техники ВСУ.

Также 25 октября Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинского самолета МиГ-29.

Министр обороны Украины Рустем Умеров после встреч со своим норвежским коллегой Бьорном Арильдом Граммом сообщал, что американские истребители F-16 прибудут на украинскую территорию в ближайшее время.

Ранее истребитель Су-34 уничтожил опорник и личный состав ВСУ в Курской области.