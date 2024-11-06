Экс-глава «Спецтехники» отказался признавать вину

Бывший руководитель компании «Спецтехника» Олег Иванов не признает вину в превышении должностных полномочий при выполнении контрактов по гособоронзаказу. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Дмитрий Шаповалов.

«Он (Иванов. — «Газета.Ru») считает, что в отношении него сфальсифицированы материалы оперативно-разыскных мероприятий и само уголовное дело», — сказал юрист.

Экс-глава компании полагает, что вместо него под стражей должны находиться юридические и реальные руководители «Спецтехники». По словам Иванова, именно они управляли предприятием в момент заключения контрактов, условия которых до сих пор не выполнены.

Шаповалов добавил, что следствие по делу топ-менеджеров «Спецтехники» не торопится проводить техническую экспертизу. Юрист отметил, что ее результаты позволили бы сделать «близкие к истине умозаключения».

Иванова заключили под стражу в конце августа. Вместе с ним по делу проходит бывший генеральный директор компании Игорь Миронов.

По информации правоохранительных органов, в 2023 году подозреваемые договорились с Министерством обороны реализовать за год пять заведомо невыполнимых контрактов в рамках гособоронзаказа. При этом утверждается, что они заранее обговорили и согласовали с оборонным ведомством «возникшие нюансы, зафиксировав достигнутые договоренности на бумаге». Ущерб государству от их действий составил более 1,3 млрд рублей.

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