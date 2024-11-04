Минобороны России сообщило о поражении украинского нефтеперерабатывающего завода

Минобороны России сообщило о поражении украинских аэродромов и нефтеперерабатывающего завода в ходе проведения специальной военной операции. Их местоположение не указано.

Согласно сводке, в целом урон противнику был нанесен в 132 районах. Удары наносились авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией. В результате «нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики и нефтеперерабатывающему заводу, используемым для обеспечения ВСУ».

Помимо этого, под удар российских сил попали цеха по производству безэкипажных катеров и места их хранения, а также скопления живой силы и военной техники противника.

4 ноября пресс-служба Минобороны России сообщала, что российские экипажи истребителей Су-35С прикрывали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолеты, наносившие удары по военной технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе в Курской области.

Накануне российский истребитель-бомбардировщик Су-34 сбросил авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области. Также оборонное ведомство опубликовало видеозапись боевой работы Су-34.

Ранее бойцы ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт воздушной разведки ВСУ.