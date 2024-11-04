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Российские штурмовики ударили по позициям ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ в Курской области

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Экипажи российских штурмовиков Су-25 поразили места скопления бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нескольких приграничных районов Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

«Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в <...> Курской области», — говорится в заявлении.

Пуски снарядов по позициям украинских войск выполнялись парами с малых высот. Уничтожив заданные цели, штурмовики Военно-воздушных сил РФ выпустили тепловые ловушки и осуществили необходимые маневры, чтобы избежать ответного огня. Далее воздушные суда вернулись на аэродром.

В ведомстве уточнили, что после возвращения с боевого задания Су-25 были осмотрены инженерами. Специалисты выполнили регламентные работы по их обслуживанию, а также подготовили штурмовики к следующей отправке на поле боя.

4 ноября в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки украинские формирования потеряли более 350 солдат в Курской области. При этом потери ВСУ за все время боевых действий в российском регионе уже превысили 29,6 тыс. человек.

Ранее группа военных ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области.

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