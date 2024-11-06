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В США заявили о подготовке ВСУ к новому наступлению на границе с Россией

РИА Новости: Украина может готовить неожиданное наступление на границе с Россией

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Mindaugas Kulbis/AP

Украинские военнослужащие могут готовить новое наступление в приграничных регионах России. Об этом пишет США ожидает, что со дня на день тысячи северокорейских военных отправятся на линию фронта в Курск, чтобы помочь российским войскам отразить неожиданное вторжение Украины в приграничные регионы РФ.

ВСУ, скорее всего, будут использовать при наступлении американские бронемашины Stryker, которые Пентагон включил в новый пакет военной помощи. Автор материала предположил, что они будут задействованы в атаке Белгородской или Брянской областей.

В начале октября британский политолог Марк Галеотти в статье для газеты The Sunday Times писал, что в следующем году ВСУ могут начать новое масштабное контрнаступление. По его мнению, наступление пройдет в широких масштабах с применением новой техники, которую получает Украина, и бригадами, которые она формирует.

Ранее в Минобороны РФ назвали одну из целей вторжения ВСУ в Курскую область.

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