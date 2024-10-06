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Британский политолог спрогнозировал масштабное контрнаступление ВСУ в 2025 году

Политолог Галеотти: в 2025 году ВСУ могут начать новое масштабное наступление

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Stringer/Reuters

В следующем году Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать новое масштабное контрнаступление. Об этом говорится в материале политолога Марка Галеотти, опубликованном в газете The Sunday Times.

По мнению обозревателя, наступление пройдет в широких масштабах с применением новой техники, которую получает Украина, и бригадами, которые она формирует. Как пишет Галеотти, к этому моменту Киев также может получить разрешение на использование американских ракет ATACMS большей дальности и британских снарядов Storm Shadow «против военных целей на территории России».

В материале отмечается, что Украина не настроена «заключать сделку» по установлению «более реалистичных ожиданий войны».

4 октября ирландский журналист Чей Боуз высказал мнение, что операция ВСУ в Курской области оказалась провальной и Украина в российском регионе потеряла тысячи солдат. По его словам, провальное наступление украинской армии в российском регионе обошлось очень дорого.

Ранее военкоры сообщили о перебросе «элитной» бригады ВСУ в Курскую область.

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