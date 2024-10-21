Российские войска применяют эффективную наступательную стратегию, благодаря которой им удалось занять ключевые города вокруг укрепрайонов Вооруженных сил Украины, где потери среди личного состава значительно возросли. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

«Летом России удалось получить ряд значительных преимуществ над украинскими войсками, что позволило ей медленно, но верно взламывать украинскую оборону», — отметило издание.

По оценкам аналитиков, «украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс. км, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения».

Подчеркивается, что Украина столкнулась также с бездействием западных партнеров в преддверии выборов в США, «где у кандидатов в президенты подходы к конфликту отличаются радикальным образом».

15 октября подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют. По словам офицера, это связано с тем, что ВСУ рискуют остаться без снабжения и, как следствие, без бригад и необходимых боеприпасов.

Ранее российский боец назвал бои в Курской области самыми сложными.