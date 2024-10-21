Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Foreign Affairs узнали о больших потерях личного состава ВСУ

Foreign Affairs: ВС РФ уничтожили ключевые укрепрайоны армии Украины

close
Thomas Peter/Reuters

Российские войска применяют эффективную наступательную стратегию, благодаря которой им удалось занять ключевые города вокруг укрепрайонов Вооруженных сил Украины, где потери среди личного состава значительно возросли. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

«Летом России удалось получить ряд значительных преимуществ над украинскими войсками, что позволило ей медленно, но верно взламывать украинскую оборону», — отметило издание.

По оценкам аналитиков, «украинские силы оказались опасно растянуты вдоль линии фронта протяженностью 1 тыс. км, а комплектование личным составом и обучение войск не смогли компенсировать число потерь на линии боевого соприкосновения».

Подчеркивается, что Украина столкнулась также с бездействием западных партнеров в преддверии выборов в США, «где у кандидатов в президенты подходы к конфликту отличаются радикальным образом».

15 октября подполковник вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что украинские войска в Селидово находятся в ситуации, когда им придется либо сдаться в плен, либо их ликвидируют. По словам офицера, это связано с тем, что ВСУ рискуют остаться без снабжения и, как следствие, без бригад и необходимых боеприпасов.

Ранее российский боец назвал бои в Курской области самыми сложными.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами