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Посольство РФ в США предупредило о планах Киева по применению химоружия

Посольство России: Киев планирует провокацию с химоружием с участием Запада

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MFA Russia/via Globallookpress.com/- Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что Украина планирует устроить провокации с химоружием в зоне боевых действий. Об этом сообщает издание Newsweek.

«У нас есть достоверная информация о том, что при поддержке Запада Украина планирует провести серию антироссийских провокаций с применением химического оружия в зоне проведения СВО», — сообщили в посольстве.

По информации посольства, целью этих провокаций является попытка ложно изобличить Россию в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия.

Незадолго до этого Минобороны РФ обвинило США в причастности к подготовке провокаций Украины, после которой Россию могут обвинить в применении отравляющих веществ в зоне проведения специальной военной операции.

1 октября Служба внешней разведки России (СВР) сообщила о планах западных и украинских спецслужб провести инсценировку применения химического оружия в Сирии.

Ранее сообщалось, что ВСУ применили химическое оружие в Курской области.

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