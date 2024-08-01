Колумбийские наемники бросили на позициях бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находились там 10 дней без еды и воды, после чего попали в плен. Об этом рассказал один из пленных военнослужащих украинской армии Виталий Поплавский, его слова приводит ТАСС.

По словам военнопленного, к его подразделению пришли колумбийские военные. Один из колумбийцев забрал Поплавского с сослуживцами, после чего привели их на позиции. Боец ВСУ добавил, что на второй день они уехали, тогда как украинские военные остались.

«Так мы 10 дней там и сидели, жрать не было, воды не было, все разбомбило. 28 числа нас взяли, мы сдались в плен», — заявил боец ВСУ.

Все чаще пленные солдаты украинской армии рассказывают о бесчеловечном отношении друг к другу в рядах ВСУ. Так, мобилизованный в Одесской области военнопленный Дмитрий Курков сообщил, что его сослуживцы пытались дронами-камикадзе уничтожить сдавшихся в плен украинцев на Донецком направлении фронта.

Ранее военнопленный рассказал о проблемах при формировании новых рот ВСУ.