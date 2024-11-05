Если украинская армия потеряет Покровск (Красноармейск), вся линия обороны ВСУ в Донбассе может рухнуть. Такое мнение на страницах Forbes выразил американский военный журналист Дэвид Экс.

В своей статье Экс критикует бессмысленные, с его точки зрения, действия ВСУ в Курской области, указывая, что современная западная техника используется там без всякой пользы. При этом российские войска продолжают успешные боевые действия в Донбассе.

«Если украинцы потеряют юг Донецка, у них не останется другого выбора, кроме как отчаянно обороняться в Покровске, городе-крепости в 27 километрах к северу от Курахово. А если они потеряют Покровск, то вся их линия обороны на востоке Украины может рухнуть», — пишет Экс.

По словам журналиста, надежды Украины на то, что Россия перебросит значительные силы под Курск, в полной мере не оправдались: ВС РФ смогли контратаковать, не замедляя наступление под Донецком.

5 ноября американское издание Business Insider (BI) сообщило, что часть личного состава военно-воздушных сил Украины переведут в пехоту и отправят в окопы. При этом эксперт Джек Уотлинг, которого опросили журналисты, заявил, что украинская ПВО уже стала менее эффективной из-за того, что лишилась ряда специалистов.

Ранее в бундесвере заявили о продвижении российских войск на Украине.