Россия медленно, но верно продвигается вперед, время играет в ее пользу. Об этом заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генинспектор бундесвера Карстен Бройер.

«Если посмотреть на ориентацию российской экономики на военную экономику, то нужно понимать, что время однозначно говорит в пользу России», — заявил Бройер.

Он добавил, что «необходимо сделать все возможное, чтобы остановить это».

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские военные продолжили наступление в Курской области и отразили шесть контратак ВСУ за сутки.

До этого журнал The Economist писал, что западные чиновники скептически относятся к способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать наступление российских войск на поле боя. Источники издания сообщили, что Вашингтон и его союзники отказались от попыток помочь Киеву организовать новое контрнаступление. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы предотвратить полное поражение Украины в противостоянии с РФ.

Ранее в ВС РФ назвали единственное препятствие для наступления в зоне СВО.