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В США сообщили, что часть персонала ВВС Украины хотят отправить в окопы

BI: военно-воздушные силы Украины переведут часть персонала в пехоту

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Часть личного состава военно-воздушных сил Украины примкнет к пехоте по решению командования ВСУ. Об этом пишет американское издание Business Insider (BI).

«На прошлых выходных ВВС Украины заявили, что переведут часть личного состава в пехоту», — говорится в статье.

При этом эксперт Джек Уотлинг, которого опросили журналисты, заявил, что украинская ПВО уже стала менее эффективной из-за того, что лишилась ряда специалистов.

3 ноября бывший начальник управления коммуникаций командования воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что специалистов противовоздушной обороны страны отправляют в пехоту.

По его словам, это происходит «не от хороших времен». Игнат подчеркнул, что переводят много специалистов, и назвал это болезненным для ВВС страны.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский оставит страну без важного компонента обороны.

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