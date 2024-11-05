Украинец отбивался от военкомов с ружьем и коктейлем Молотова

В Днепропетровской области Украины мужчина встретил пришедших за ним военкомов с оружием и зажигательной смесью. Об этом сообщает «Страна.ua».

Происшествие случилось в поселке Лиховка. Завидев сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мужчина стал угрожать открыть по ним огонь из ружья и сжечь автомобиль «коктейлем Молотова».

Конфликт начался с того, что сотрудники ТЦК в штатском безуспешно пытались проверить у него документы на улице — мужчина отбился, говоря, что он дальнобойщик и твердо знает, что такое право есть только у полиции. Когда же военкомы пришли за ним домой, он вытащил ружье и стал угрожать «все спалить» бутылкой с зажигательной смесью. Итог противостояния неизвестен.

4 ноября депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно. По данным нардепа, в период с марта по июнь 2024 года Территориальным центрам комплектования удавалось призывать в Вооруженные силы Украины по 25-30 тысяч человек ежемесячно, что было «суперрезультатом». Однако в сентябре произошла «большая просадка», масштабы которой депутат не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят отменить почти все брони от мобилизации.