Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинец отбивался от военкомов с ружьем и коктейлем Молотова

«Страна.ua»: в Днепропетровской области мужчина отбивался от военкомов с ружьем

close
Shutterstock/Mehaniq

В Днепропетровской области Украины мужчина встретил пришедших за ним военкомов с оружием и зажигательной смесью. Об этом сообщает «Страна.ua».

Происшествие случилось в поселке Лиховка. Завидев сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) мужчина стал угрожать открыть по ним огонь из ружья и сжечь автомобиль «коктейлем Молотова».

Конфликт начался с того, что сотрудники ТЦК в штатском безуспешно пытались проверить у него документы на улице — мужчина отбился, говоря, что он дальнобойщик и твердо знает, что такое право есть только у полиции. Когда же военкомы пришли за ним домой, он вытащил ружье и стал угрожать «все спалить» бутылкой с зажигательной смесью. Итог противостояния неизвестен.

4 ноября депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что в случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно. По данным нардепа, в период с марта по июнь 2024 года Территориальным центрам комплектования удавалось призывать в Вооруженные силы Украины по 25-30 тысяч человек ежемесячно, что было «суперрезультатом». Однако в сентябре произошла «большая просадка», масштабы которой депутат не уточнил.

Ранее сообщалось, что в Киеве хотят отменить почти все брони от мобилизации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами