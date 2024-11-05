ВСУ атаковали автомобиль с луганским чиновником

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль, в котором ехал сотрудник администрации Лисичанска вместе с супругой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для атаки ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат. Машина с семьей ехала по Приволью. В автомобиле находилась супружеская пара: Владимир Молодык и его жена Ольга. Они не выжили.

«Владимир Иванович был работником администрации Лисичанска, имел настоящий донбасский характер и несгибаемую волю, а также колоссальный жизненный опыт, что очень помогло при <...> восстановлении жизнедеятельности в округе», — подчеркнули в районной администрации.

Правительство ЛНР выразило соболезнования родным и близким семьи.

В октябре ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль советника главы ДНР Игоря Кимаковского. Он спасся, повреждения получила его машина. Сам чиновник считает это везением.

Ранее из больницы выписали военкора Евгения Поддубного, автомобиль которого атаковал дрон.