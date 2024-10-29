На Западе засомневались в способности Украины сдержать наступление РФ

Западные чиновники скептически относятся к способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдержать наступление российских войск на поле боя. Об этом сообщил журнал The Economist, сославшись на источники.

«[Чиновники] в Пентагоне, западные должностные лица и многие украинские командиры все больше обеспокоены <...> способностью ВСУ сдержать российское наступление в ближайшие шесть месяцев», — говорится в статье.

В материале приводятся слова неназванного источника, знакомого с деятельностью министерства обороны США. Как он сказал, Вашингтон и его союзники отказались от попыток помочь Киеву организовать новое контрнаступление. Вместо этого они сосредоточились на том, чтобы предотвратить полное поражение Украины в противостоянии с РФ.

23 октября первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что военнослужащие страны оказались в сложной ситуации на Красноармейском (Покровском) направлении и иных участках фронта. По его мнению, это произошло из-за наличия у Вооруженных сил РФ значительного преимущества над ВСУ в живой силе и технике.

Ранее в офисе президента Украины захотели уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.