Российские военные продолжили наступление в Курской области

Группировка войск «Север» ВС РФ продолжила наступление в Курской области и отразила шесть контратак ВСУ за сутки. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.
Российские военные также отразили шесть контратак ВСУ в районах Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка и сорвали атаки ВСУ в направлении Леонидово и Плехово.
В оборонном ведомстве добавили, что авиация, артиллерия и ракетные войска РФ продолжили наносить поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в Курской области.
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