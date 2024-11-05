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Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области

МО РФ: украинские войска за сутки потеряли более 200 бойцов в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинские формирования за минувшие сутки потеряли более 200 бойцов в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки российских войск «Север» отразили шесть контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории региона. Украинские солдаты пытались продвинуться к населенным пунктам Нижний Клин, Новоивановка и Дарьино.

Кроме того, бойцы Вооруженных сил РФ предотвратили несколько атак украинских войск в направлении населенных пунктов Леонидово и Плехово.

«ВСУ потеряли до 40 человек <...>, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в заявлении.

При этом в публикации уточняется, что суточные потери украинских формирований на всем Курском направлении превысили 200 солдат. Также нарушители государственной границы лишились двух минометов, четырех боевых бронированных машин, одного автомобиля и одной боевой машины пехоты.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, при подсчете потерь ВСУ специалисты учитывали и раненых военных.

Ранее в МО РФ назвали одну из целей вторжения украинских солдат в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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